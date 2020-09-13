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Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы

Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, сообщает YourTango.

По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.

Руби Миранда отмечает, Овен — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны.

"Помните, никогда не спорьте с Овном, если заботитесь о своем душевном равновесии и спокойствии", — предупреждает астролог.

Рак — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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