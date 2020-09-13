Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.
Руби Миранда отмечает, Овен — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны.
"Помните, никогда не спорьте с Овном, если заботитесь о своем душевном равновесии и спокойствии", — предупреждает астролог.
Рак — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины".