НБУ прогнозирует ускорение инфляции до конца года

Влада Некрасова

В августе фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1.п, Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.Об этом говорится в комментарии НБУ.Как отметили в НБУ, инфляция оставалась меньшей по сравнению с прогнозом, опубликованным в Инфляционном отчете за июль 2020 года."Подорожание энергоносителей и отображение эффектов слабой гривны были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в частности за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров", - говорится в комментарии.В частности замедлилось падение цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г), что обусловлено как ослаблением гривны в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей.Вместе с тем продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г). Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости.Темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г). Слабый спрос и усиление карантинных ограничений в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка.Рост административно регулируемых цен ускорился более существенно, чем ожидалось (до 5,2% г/г). Так, стоимость природного газа для населения хотя и оставалась меньше, чем в прошлом году, в августе выросла из-за мирового тренда подорожания энергоносителей.Удешевление топлива продолжало замедляться (до 17,9% г/г), отражая рост мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса, отметили в НБУ.