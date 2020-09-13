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Облитая кислотой модель Джессика Нотаро поразила всех на Венецианском фестивале

Облитая кислотой модель Джессика Нотаро поразила всех на Венецианском фестивале

31-летняя финалистка конкурса красоты «Мисс Италия» Джессика Нотаро (Gessica Notaro), ставшая жертвой бывшего психически больного парня, поразила всех роскошным образом на Венецианском кинофестивале, прикрыв поврежденный глаз дизайнерской золотой повязкой.


Вернемся в тот ужасный день и постараемся разобраться, что случилось с роковой красоткой три года назад…

В начале 2017 года она рассталась со своим бойфрендом-сталкером и пожаловалась на него в полицию после нескольких дней, заявляя, что боится за свою жизнь, так как сумасшедший Эдсон Таварес (Edson Tavares) преследует ее. Органы быстро отреагировали на просьбу знаменитости и выписали Таваресу ограничительный ордер, но это не остановило возлюбленного Нотаро и он пошел на крайние меры из-за мести.

10 января он подкараулил модель и внезапно облил ее соляной кислотой, которая оставила на лице очаровательной молодой Джессики шрамы и повредила глаз. Несмотря на то, что привыкшая к идеальному внешнему виду и красоте Нотаро была вынуждена пройти длительный период реабилитации, трагедия не смогла сломить женщину и заставила стать мотивационным коучем. Джесс не прекращает появляться на красных дорожках и посещать модные дома.

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По материалам: popcake.tv

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