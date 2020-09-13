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Обошла санкции. Британия экспортировала в РФ космическую электронику

Обошла санкции. Британия экспортировала в РФ космическую электронику
Великобритания экспортировала в Россию образцы летных изделий для космического телескопа "Спектр-УФ" в обход санкций, сообщил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

В 2014 году британская компания E2V не смогла поставлять в Россию оборудование из-за того, что в нем использовались американские детали, подпадавшие под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) – правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

Вот как ситуацию журналистам прокомментировал сам Михаил Сачков:

По его словам, по действующему контракту поставку должны завершить к 2022 году.


сообщило, что Сергей Лавров отреагировал на возможные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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