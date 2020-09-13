Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов

Алексей Вольцев

Общественная палата РФ представит ЦИК и Госдуме свои рекомендации по борьбе с фейками в период голосования, сообщил первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

"Я надеюсь, что мы все извлечем уроки из опыта этого года. Общественная палата свои предложения, рекомендации и для Центральной избирательной комиссии, и для Госдумы обязательно представит", - рассказал Малькевич в ходе брифинга, говоря о выявлении фейковых новостей о ходе голосования.

В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.