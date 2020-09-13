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Около 100 бюллетеней в Подольске могут аннулировать из-за возможных нарушений

Около 100 бюллетеней в Подольске могут аннулировать из-за возможных нарушений

В подмосковном Подольске могут аннулировать около 100 бюллетеней из-за возможных нарушений, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, отметив, сообщает РИА «Новости».

«К моему сожалению, как председателю избирательной комиссии Московской области, на одном из участков в Подольске вчера комиссия все же приняла решение о признании недействительными результаты досрочного голосования по сейф-пакетам, в связи с тем, что неоднократно были выявлены нарушения…. Сейчас там с чистого листа идёт голосование», — сказал он.

Березкин отметил, что могут аннулировать порядка 100 бюллетеней, но это не повлияет на исход выборов, «а мы, разумеется, разберёмся в этой ситуации досконально».

Он добавил, что к 12.00 на выборах в Подмосковье проголосовали около 17,2%, или свыше 180 тысяч от общего числа избирателей.

13 сентября в России идет Единый день голосования. 11 и 12 сентября прошло досрочное голосование. Избирательные кампании проходят в 83 регионах страны. В 20 регионах выбирают губернаторов, в 18 — на прямых выборах, в двух — через парламенты субъектов. В Пензенской, Курской, Ярославской областях и Татарстане проходят довыборы депутатов в Государственную Думу. В 11 субъектах выбирают депутатов законодательных собраний. Также идут выборы депутатов местных парламентов и мэров.

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По материалам: pnp.ru

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