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«Он обрезан» — фанаты обсуждают слитую обнаженку Криса Эванса

«Он обрезан» — фанаты обсуждают слитую обнаженку Криса Эванса

В тренде мировых социальных сетей, сейчас скандал вокруг Криса Эванса, который, только что слил в свой инстаграм собственное интимное фото. Правда во-время опомнился и удалил снимок, но фото полетело по просторам социальных сетей и уже обросло забавными мемами: «Девочки, там 30 сантиметров» — шутят фанатки. «Он самый обрезанный парень в мире» — кричат от счастья другие девушки. Одна из поклонниц уверена, такими достоинствами можно смело прорубить асфальтированное шоссе: «Да, Крис Эванс, признавайся, это твой след»:


А так фанатки реагируют на смелые фоточки Криса Эванса. Кажется девчата в США совсем обезумели на ночь глядя от такой обнаженки:

Уважаемый служивый Крис Эванс, а такой и большой огромный не видели случайно?

Даже бедный японский покемон Пикачу испугался и подумал, что это нашествие инопланетян: «После нашествия размеров Криса Эванса»:

Убегают и дети от нашествия размеров Криса Эванса:

Обсуждают не только размеры, но и обрезание:

Кажется, наш Крис самый обрезанный парень в мире, как же ему наверно стыдно с этим жить, смотрится не очень красиво.

переживает поклонницы
[media=https://twitter.com/PopCrave/status/1304934442658672640?ref_src=twsrc%5Etfw]
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По материалам: popcake.tv

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