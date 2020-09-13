«Он обрезан» — фанаты обсуждают слитую обнаженку Криса Эванса

Лидия Мартынова

В тренде мировых социальных сетей, сейчас скандал вокруг Криса Эванса, который, только что слил в свой инстаграм собственное интимное фото. Правда во-время опомнился и удалил снимок, но фото полетело по просторам социальных сетей и уже обросло забавными мемами: «Девочки, там 30 сантиметров» — шутят фанатки. «Он самый обрезанный парень в мире» — кричат от счастья другие девушки. Одна из поклонниц уверена, такими достоинствами можно смело прорубить асфальтированное шоссе: «Да, Крис Эванс, признавайся, это твой след»:

“ yes, i’m chris evans ! how did you know ? “ pic.twitter.com/AeV44Rt1Jr — 𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚. (@elliemoonavenue) September 12, 2020

А так фанатки реагируют на смелые фоточки Криса Эванса. Кажется девчата в США совсем обезумели на ночь глядя от такой обнаженки:

me after seeing why chris evans' trending. pic.twitter.com/syygV7oKoy — must b(rae) luv (@Grimmiefied) September 12, 2020

Уважаемый служивый Крис Эванс, а такой и большой огромный не видели случайно?

what is chris evans guarding that pussy from???? pic.twitter.com/w2uvpdSyTT — RAQUEL (@wuhloowuh) September 12, 2020

Даже бедный японский покемон Пикачу испугался и подумал, что это нашествие инопланетян: «После нашествия размеров Криса Эванса»:

me after reading why chris evans is trending: pic.twitter.com/gv1VQ6hs6w — Squid the Elsa Stan (@squidishigh) September 12, 2020

Убегают и дети от нашествия размеров Криса Эванса:

Chris Evans is returning? Oh must be a cool new movie proje.... pic.twitter.com/XztlOmJQcJ — Martino Puccio (@MartinoPuccio) September 12, 2020

Обсуждают не только размеры, но и обрезание:

Кажется, наш Крис самый обрезанный парень в мире, как же ему наверно стыдно с этим жить, смотрится не очень красиво.

[media=https://twitter.com/PopCrave/status/1304934442658672640?ref_src=twsrc%5Etfw]

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