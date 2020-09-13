Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую связь

Лидия Мартынова

Тарифы на мобильную связь в России до конца года могут вырасти на 5-7%, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем цены на услуги связи ежегодно с 2014 года увеличиваются на 15 процентов.

Текущий год, по его словам, также не останется в стороне. При этом аналитик считает, что половину этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года цены на связь могут возрасти еще примерно на 7%.

сообщило, что "ВымпелКом" отказался от "токсичного" контента.