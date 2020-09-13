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Осенняя посадка роз

Осенняя посадка роз

Те люди, которые только думают о том, что неплохо бы посадить розы у себя на участке, задаются вопросом — а когда их лучше сажать. Ведь высадка возможна и весной, и осенью. Сажать можно и тогда, и тогда, но осень, просто идеальное время для посадки. Для укоренения подходит все: и не слишком жаркая погода, и отсутствия палящих солнечных лучей.

Первым делом нужно правильно выбрать время для посадки. В средней полосе — это сентябрь. Вернее середина и вторая половина сентября. Но, в любом случае, стоит обращать внимание на прогнозы погоды. Если зиму обещают раннюю или позднюю, то время посадки можно сдвинуть как вперед, так и назад. Главное, не посадить розы слишком рано. Иначе они не только укоренятся, но и тронутся в рост, а значит, при первых заморозках они просто смерзнут.

Если вы высаживаете розы с закрытой корневой системой, то достаточно нарушить целостность земляного кома руками, чтобы корням легче было разрастаться. А вот если корневая система открытая, то нужно провести ряд мероприятий для лучшей приживаемости.


Корни нужно хорошо осмотреть. Они должны быть развиты во всех направлениях. Перед посадкой корни укорачивают. Если же они были укорочены раньше, то срезы обновляются. Отличным решением станет поместить, вернее, обмакнуть корни в глиняную болтушку, с добавлением коровяка. Если на корешках замечена гниль, то такие корешки обрезаются до здоровой ткани.

Что делать, если розы высадить сразу не получилось, и корешки стали вялыми. Ничего страшного. Их можно реанимировать. Просто поместить в воду на несколько часов. Причем вода должна быть холодная, но не ледяная.

При подготовке ямки для роз, следует помнить, что близкие грунтовые воды или застой воды для роз губительны. Поэтому в обязательном порядке нужно сделать хороший дренаж. Да и ямку лучше сделать заранее, чтобы почва успела осесть и роза не оказалась слишком глубоко под землей.

Правильно выбранное место, правильная посадка, в которую входит и время, и способ высадки позволят вашим розам хорошо укорениться. И уже в следующем году порадовать вас первыми цветами, если, конечно, у вас те розы, которые цветут на побегах первого года.

# Интересное
По материалам: planktons

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