Памфилова призвала признавать бюллетени недействительными в случае нарушений

Анастасия Иванова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала коллег из местных избиркомов признавать бюллетени недействительными, если имеют место какие-либо нарушения в ходе голосования. Об этом она заявила в информационном центре ЦИК.

Элла Памфилова попросила коллег, если они видят какие-то нарушения, признавать бюллетени недействительными.

«Никаких сомнительных побед нам не надо», — сказала она.

В ходе выборов было несколько существенных нарушений. В Новороссийске, возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской Думы Михаила Ерохина. Его подозревают в попытке мошенничества. Как сообщает Следственный Комитет, Ерохина задержали на месте сразу после получения денежных средств в размере 2,1 млн рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска. Ерохин получил деньги «за неосуществление преступных действий — провокаций, ложных сообщений о нарушениях», говорится в сообщении Следственного комитета.

По словам Эллы Памфиловой, есть наблюдатели, которые ведут себя по-хамски, или кто-то под видом СМИ занимается провокациями.

Еще одно нарушение произошло 12 сентября в Ростовской области, где представитель одного из кандидатов в губернаторы напал на председателя избирательной комиссии.