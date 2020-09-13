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Полина Гагарина спела о любви "На расстоянии" в новом треке

Полина Гагарина спела о любви "На расстоянии" в новом треке
Певица Полина Гагарина представила в Сети новую песню о любви "На расстоянии". Композицию можно послушать или скачать на всех цифровых площадках.

"Так много разных чувств сошлось в этой песне. И тоска, и воспоминания, и сомнения, и радость, но самое главное — это надежда. На завтра, на жизнь, на любовь. Она держит нас на плаву. Прислушивайтесь к себе и обязательно верьте в себя", — написала Гагарина в инстаграме.

В песне исполнительница рассказывает о том, как тяжело переживает разлуку с любимым человеком, как сильно хочет с ним увидеться и быть рядом: "Прилететь бы ветром в те края, где ты, чтобы незаметно прикоснуться".


Большинству слушателей новая песня понравилась: "Это шикарно", — считает myltieditx; "Голос — супер. В этой песне сплетены космические чувства и тишина во времени, которые передают эмоциональную атмосферу, тонкие чувства человека написавшего ее", — прокомментировала nasisha223; "Песня потрясающая, пробирает до глубины души", — поделилась впечатлением 1sane4ka1.

"На расстоянии" — первая песня исполнительницы, выпущенная за последние несколько месяцев. В апреле Полина Гагарина представила трогательную композицию "Небо в глазах", в которой тоже затронула тему любви.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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