Пушков: США истерично реагируют на усиление России

Анастасия Иванова

Возросшая роль России на мировой политической арене вызывает в США истерическую реакцию в виде заявлений о том, что Москва якобы вмешивается в американские президентские выборы. Такое мнение высказал в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Болезненная, истеричная, но очевидная реакция на возросшую роль России в мировых делах, на возрождение, казалось бы, поверженного в 1990-ых геополитического соперника», — прокомментировал политик появившиеся в Штатах билборды с надписью: «Голосуй, а то это за тебя сделает русский бот».

Пушков уверен, что Россия не причастна к внутриамериканскому политическому кризису. Это и не нужно — Штаты прекрасно справляются сами.

«Что такого ложного можно сказать о сегодняшних США, где все — на поверхности? И безудержный конфликт элит, и ненависть полиции к черным, а черных — к белым, и заговоры против Трампа, и убийства в ходе погромов. И как можно усилить и без того чудовищный разлад в американском обществе — и зачем? В поисках виновников этого разлада пусть лучше обратятся к враждующим с Трампом демократам, лидерам ВLM и либеральным СМИ. США сами влетели в острейший внутренний кризис. Россия здесь ни при чем», — заявил член Совфеда.

Как сообщало ИА Newstes , компания Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана пытаются оказать влияние на ход президентских выборов в США. По данным компании, российские хакеры атаковали около 200 ресурсов, прямо или косвенно связанных с политикой.