«Русский гопник» — Снимок Роберта Паттинсона стал мемом
Пользователи сети нашли в сети интересный снимок Роберта Паттинсона (Robert Pattinson), на котором он стоит на кухне в спортивном костюме. Потерянный взгляд красавчика, домашний вид: готовый шаблон для мемов. На кадрах «при полном параде» знаменитость выглядит примерно так.
“Help your cousin get more folding chairs from the garage”— Karli Marulli (@VeryFineHat) August 7, 2020
The cousin: pic.twitter.com/vuv26MHENo
Давай вместе посмотрим, что придумали пользователи в сети. Многим знаменитый актер напомнил простого парня, которого можно встретить на вечеринке. И, кажется, такой Паттинсон идеально впишется в нее!
“Help your cousin get more folding chairs from the garage” The cousin: pic.twitter.com/vuv26MHENo— Karli Marulli (@VeryFineHat) August 7, 2020
«Это я, когда сижу в гостях у подруги, а ее родители начинают ругаться»,— комментируют снимки в сети.
i found this guy standing outside my house does anyone know how he got here? pic.twitter.com/xuieRPHKaM— stella (@uncutqems) September 2, 2020
«Это я, после того как написал своему другу «На месте», вместо того чтобы постучать в дверь»,— шутят пользователи в Twitter.
Со временем неловкий вид знаменитости получал всё больше и больше шуток.
«Этот мужик недавно сожрал весь мой йогурт и теперь не перестает спрашивать, где пульт от телика».
Многие решили, что артист отлично впишется в деревенскую свадьбу.
Другие решили, что Роберту самое место на встрече с президентом.