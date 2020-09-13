«Русский гопник» — Снимок Роберта Паттинсона стал мемом

Анастасия Иванова

Пользователи сети нашли в сети интересный снимок Роберта Паттинсона (Robert Pattinson), на котором он стоит на кухне в спортивном костюме. Потерянный взгляд красавчика, домашний вид: готовый шаблон для мемов. На кадрах «при полном параде» знаменитость выглядит примерно так.

“Help your cousin get more folding chairs from the garage”



The cousin: pic.twitter.com/vuv26MHENo — Karli Marulli (@VeryFineHat) August 7, 2020

Давай вместе посмотрим, что придумали пользователи в сети. Многим знаменитый актер напомнил простого парня, которого можно встретить на вечеринке. И, кажется, такой Паттинсон идеально впишется в нее!

“Help your cousin get more folding chairs from the garage” The cousin: pic.twitter.com/vuv26MHENo — Karli Marulli (@VeryFineHat) August 7, 2020

«Это я, когда сижу в гостях у подруги, а ее родители начинают ругаться»,

i found this guy standing outside my house does anyone know how he got here? pic.twitter.com/xuieRPHKaM — stella (@uncutqems) September 2, 2020

— комментируют снимки в сети.

«Это я, после того как написал своему другу «На месте», вместо того чтобы постучать в дверь»,

— шутят пользователи в Twitter.

Со временем неловкий вид знаменитости получал всё больше и больше шуток.

«Этот мужик недавно сожрал весь мой йогурт и теперь не перестает спрашивать, где пульт от телика».

Многие решили, что артист отлично впишется в деревенскую свадьбу.

Другие решили, что Роберту самое место на встрече с президентом.

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