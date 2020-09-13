СБУ заявило о задержании агента ФСБ, готовившего теракт

Влада Некрасова

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента ФСБ при попытке взорвать объекты системы водоснабжения в Ровенской области. Как сообщается на сайте Службы, в мае 2020 житель Одесской области установил контакт с сотрудником ФСБ России.

По данным украинской спецлужбы, он задержанный сначала передавал ФСБ информацию об одном из военных объектов Одесской области, а затем предложил услуги в совершении убийств украинских военных. Как сообщает сайт СБУ, в сентябре 2020 года он получил задание: осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал». Сотрудники СБУ задержали подозреваемого непосредственно после закладки взрывного устройства.





Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области. Решается вопрос о предъявлении обвинений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщалось ранее, СБУ 9 сентября задержала в Херсоне преподавательницу русского языка Татьяну Кузьмич. По версии украинских силовиков, женщина была завербована ФСБ, когда находилась в Крыму пять лет назад, и с тех пор вела разведывательную деятельность

В июле в Киеве был арестован гражданин Украины, которого назвали «куратором» самопровозглашенной ДНР со стороны российских спецслужб.