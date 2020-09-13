Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски

Влада Некрасова

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, заявил, что осуждает применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призывает силовиков не прятать лица под масками.

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста. По данным МВД, по всей стране сотни протестующих были задержаны, в том числе в Минске – более 400 человек. При этом МВД сообщало, что в столице сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников. А в Бресте против протестующих применялся водомет.