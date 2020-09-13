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Студент умершего Бориса Клюева ушел вслед за учителем

Студент умершего Бориса Клюева ушел вслед за учителем

Великолепный артист Борис Клюев, известный публике как Николай Петрович из сериала «Воронины» скончался 1 сентября от рака, с которым боролся с 2018 года. Студенты и его коллеги из Щепкинского училища выразили соболезнования уважаемому преподавателю, однако, не предполагали, что эта трагедия станет не единственной в ВТУ за короткий срок в две недели.


Студент, обучающийся у народного артиста РФ Бориса Клюева, выпал из окна в ночь на 11 сентября. В тот роковой день, как сообщают живущие с ним в общежитии ученики, парень был бодр и весел, а утром собирался пойти на учебу, но, к сожалению, планам юного актера не удалось сбыться. Ночью соседи студента услышали жуткие стоны под окнами, что заставило их выглянуть на улицу, чтобы проверить, нет ли там кого-либо.

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Борис Клюев… Вот кто бы знал… Последний раз общались 24 июня. По поводу юбилея Юрия Соломина. По телефону. Борис Владимирович рассказывал о том, как юн и красив был нынешний худрук Малого театра, вспоминал о том, как со всех гастролей привозил теще Юрия Мефодьевича тапочки, как раскалывали друг друга на сцене… Сетовал на «непонятный, дурацкий коронавирус, который вдруг всем испортил настроение». И готовился к сбору труппы в Малом театре 1 августа. ⠀ Был словоохотлив и мил, и хотелось говорить еще и еще. И, конечно, забросила удочки о большом интервью: «Борис Владимирович, вы удивительно интересно рассказали про Юрия Мефодьевича. А давайте в другой раз - о вас?» «Не сейчас, - ответил Клюев. – А когда – не знаю. Возможно, осенью». Я поблагодарила его за разговор. Искрой мелькнула мысль, что осенью, почему-то, не получится, но я ее от себя отогнала. «Пожалуйста-пожалуйста», - ответил он. И тепло попрощался: «Всего хорошего! До свидания»… И остался лишь голосом в моих аудиозаписях… #БорисКлюев #МалыйТеатр #ГрафРошфор #ЩепкинскоеУчилище

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«Мы были в шоке, это был ужас… увидели лежащего на земле парня, который стонал от боли»,

— сообщает очевидец.
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Не стало Бориса Владимировича Клюева, художественного руководителя трёх курсов в Щепкинском училище. Выражаем соболезнования близким Бориса Владимировича. —— Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится 4 сентября в 11:00 на Исторической сцене Малого театра. Просим отнестись с пониманием к тому, что проход в здание будет возможен толко в маске. #втуименищепкина #щепкинскоеучилище

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Ребята сразу среагировали и вызвали скорую. Приехавшие доктора госпитализировали парня, заявив, что травмы серьезные и сказать на месте, выживет ли он, они не могут. Сожители молодого актера утверждают, что вечером он был в хорошем настроении, предпосылок к самоубийству у него не было.

«Он сел на кухне на подоконник и начал слушать музыку, записывал видео в сеть»,

— студенты вспомнили о его последних действиях перед сном.

Доктора пока не могут назвать точную причину случившегося, но предполагают, что парень, задремав на подоконнике, случайно выпал из окна.

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По материалам: popcake.tv

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