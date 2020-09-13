Студент умершего Бориса Клюева ушел вслед за учителем

Влада Некрасова

Великолепный артист Борис Клюев, известный публике как Николай Петрович из сериала «Воронины» скончался 1 сентября от рака, с которым боролся с 2018 года. Студенты и его коллеги из Щепкинского училища выразили соболезнования уважаемому преподавателю, однако, не предполагали, что эта трагедия станет не единственной в ВТУ за короткий срок в две недели.

Студент, обучающийся у народного артиста РФ Бориса Клюева, выпал из окна в ночь на 11 сентября. В тот роковой день, как сообщают живущие с ним в общежитии ученики, парень был бодр и весел, а утром собирался пойти на учебу, но, к сожалению, планам юного актера не удалось сбыться. Ночью соседи студента услышали жуткие стоны под окнами, что заставило их выглянуть на улицу, чтобы проверить, нет ли там кого-либо.

«Мы были в шоке, это был ужас… увидели лежащего на земле парня, который стонал от боли»,

— сообщает очевидец.

Ребята сразу среагировали и вызвали скорую. Приехавшие доктора госпитализировали парня, заявив, что травмы серьезные и сказать на месте, выживет ли он, они не могут. Сожители молодого актера утверждают, что вечером он был в хорошем настроении, предпосылок к самоубийству у него не было.

«Он сел на кухне на подоконник и начал слушать музыку, записывал видео в сеть»,

— студенты вспомнили о его последних действиях перед сном.

Доктора пока не могут назвать точную причину случившегося, но предполагают, что парень, задремав на подоконнике, случайно выпал из окна.

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