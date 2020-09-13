Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Расклады карт Таро на неделю с 14 по 20 сентября приоткроют завесу тайны и помогут представителям Знаков Зодиака привлечь в жизнь позитивные перемены. Своевременные предостережения и советы позволят обойти преграды пути к личному счастью.

Каждый расклад карт Таро уникален и точен, именно поэтому ими пользуются на протяжении вот уже второго столетия. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с предостережениями старших Арканов, а также почерпнуть для себя полезную информацию, которая поможет воплотить в жизнь смелые мечты, а также найти верный способ разрешить сложные вопросы.

Овен





По карте «Колесо фортуны» Овны начнут неделю активно и в их жизни будут происходить события, которые взять под контроль моментально не получится. Аркан сулит успех только в том случае, если Овны не будут торопиться с выводами и сначала разберутся в происходящем.

Карта «Повешенный» говорит о том, что Овнам нельзя начинать нового, не поставив точку в ранее начатых делах. Попытка угнаться за двумя зайцами сразу может привести к проблемам, на решение которых уйдет драгоценное время.

«Умеренность» в раскладе завершает неделю, и по этой карте Овнам не стоит принимать решений на поводу эмоций. Вдумчивая работа и отсутствие спешки позволят справиться с временными трудностями без проблем.

Телец





Карта «Сила» сулит Тельцам активное начало недели. По ней нет препятствий на пути к цели, и Тельцы смогут побороться за свое счастье. Аркан указывает на честную борьбу и победу, а значит, Тельцам нельзя идти на поводу эмоций и жульничать.

Аркан «Звезда» считается одной из самых благоприятных карт. По нему Тельцы могут быть уверены в том, что выбрали верный путь, и в скором времени могут получить награду за проделанную работу.

По карте «Дьявол» Тельцам в выходные дни придется быть осторожными и не поддаваться искушениям, чтобы не зайти в тупик. По этому Аркану нельзя гнаться за иллюзиями и потакать сиюминутным прихотям.

Близнецы





Карта «Дурак» символизирует неожиданность, и Близнецам в начале недели придется столкнуться с тем, что не все их решения будут поддаваться логике. Умение подстраиваться к происходящему и принимать быстрые решения позволят быстро прийти к успеху.

Карта «Колесница» сулит Близнецам активность, связанную с поездками или принятию решений по переезду. Аркан не терпит отлагательств, и по этой карте Близнецам придется принимать решения на ходу, не позволялся себе сомневаться, чтобы не упустить перспективных возможностей.

Аркан «Звезда» означает путеводную нить, которая ведет к мечте. Близнецам стоит довериться интуиции и слушать внутренний голос, чтобы выбрать единственно верный путь, который приведет к тому, о чем были мечты.

Рак





Аркан «Солнце» сулит Ракам ожидаемый подарок судьбы. По нему происходит вознаграждение за приложенные усилия, а также новые приятные перспективы. Раки смогут найти силы на новые проекты и без труда воплотить их в жизнь.

Седьмой Аркан «Колесница» означает изменения в жизни, причем изменения будут существенными, и могут перевернуть мировоззрение. Эта карта сулит Ракам быстрое продвижение вперед и исполнение желаний.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая Раков замедлиться. По ней препятствий на пути нет, однако спешка может привести к нежелательным ошибкам, которые будут тормозить развитие событий.

Лев





Аркан «Колесница» призывает к новым делам. Судя по ней, Львов ожидают разъезды и общение с новыми людьми. Не исключены и судьбоносные встречи, а также новые знакомства, которые приведут к долгой дружбе или продуктивному партнерству.

«Маг» в раскладе — карта, призывающая Львов не бояться нововведений. По этому Аркану середина недели будет удачным временем для раскрытия талантов использования своих навыков для того, чтобы быстро прийти к цели.

Карта «Отшельник» говорит о том, что Львам после радостных событий необходимо уединение. Конец недели лучше всего провести в спокойных раздумьях и не торопясь наметьте план дальнейших действий.

Дева





По карте «Суд» Девы в первые дни недели смогут удачно разрешить сложные вопросы, справиться с неприятностями, а также поставить точку в тех делах, что не давались раньше. Честность и непредвзятые суждения помогут заработать отменную репутацию.

По карте «Смерть» дев ожидает скорое завершение очередного этапа жизни и новые перспективы. По этому Аркану нельзя медлить и цепляться за отжившее прошлое, чтобы не терять интересных возможностей.

Аркан «Иерофант» сообщает, что все планы готовы воплотиться в жизнь. Эта карта считается одной из самых удачных, и ее наличие в раскладе дев указывает на счастливое стечение обстоятельств.

Весы

Карта «Отшельник» указывает на то, что Весам нужно время, чтобы подготовиться к завершению дел. Весы могут обдумывать сложившиеся обстоятельства, взвешивать поступившие предложения и в конечном итоге найти силы для выполнения всего, что необходимо.

Аркан «Звезда» является счастливым спутником. Уверенность в себе и бесстрашие перед неизвестностью помогут Весам решить все неприятности и преодолеть препятствия на пути к цели.

Карта «Императрица» завершает неделю, и по ней Весы смогут положиться на помощь влиятельного человека. По этому Аркану ситуация меняется в лучшую сторону, и в конечном итоге Весы получат то, к чему стремятся.

Скорпион





Аркан «Иерофант» призывает Скорпионов не горячиться и следовать общепринятым правилам. Сдержанность поможет выполнить необходимое, избежать конфликтов и промахов в серьезных делах. Также эта карта говорит об ангеле-хранителе, который незримо отводит от Скорпионов неприятности.

Карта «Маг» указывает на то, что Скорпионы будут в центре событий, и смогут стать лидерами для окружения. По этому Аркану препятствий на пути нет, а значит, настало время проявить себя с лучшей стороны и направить силы на привлечение в жизнь позитивных перемен.

По карте «Колесница» начинается активный период жизни, когда благодаря находчивости и умению быстро подстраиваться под обстоятельства Скорпионы смогут сорвать куш.

Стрелец





Начало недели по карте «Верховная жрица» Стрельцам стоит провести максимально осторожно. Аркан указывает на период, когда нужно подмечать детали и доверять интуиции, чтобы найти выход из сложившегося положения, а также привлечь в жизнь позитивные перемены.

Аркан «Смерть» означает для Стрельцов перемены, которые откроют дверь в счастливое будущее. Однако для этого придется проститься с прошлым, которое больше не дает стимула к развитию, а лишь тянет назад.

По карте «Суд» Стрельцы могут разрешить любые проблемы, если будут пользоваться своей головой и не станут перекладывать с себя ответственность. Уверенность в своих силах и честность приведут к нужным результатам уже в конце недели.

Козерог





Карта «Император» говорит о том, что Козероги в начале недели смогут активно приниматься за дела и не бояться промахов. По этому Аркану будет достаточно сил для того, чтобы преуспеть в выбранной сфере деятельности и достичь новых высот.

Аркан «Правосудие» сулит Козерогам благополучие в дальнейшем. Любые неприятности, которые очерняли репутацию, исчезнут, и Козероги смогут наслаждаться свободой и прекрасным настроением.

«Луна» в раскладе — карта, призывающая к ответственности. По ней Козероги столкнутся со сплетнями, которые могут негативно повлиять на моральное состояние. Совет карты — слушать свое сердце и не идти на поводу манипуляторов.

Водолей





Карта «Дьявол» указывает на искушение поддаться соблазну оставить все, как есть. Однако такое решение чревато полосой неудач, и Водолеям предстоит побороться за свое счастье, отказываясь от сиюминутных прихотей.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора пути. По ней Водолеям предстоит найти верное решение, пожертвовать малым, чтобы получить значительно больше и прийти к успеху в скором времени.

Карта «Умеренность» призывает Водолеев сдерживать собственные эмоции и идти на поводу у здравого смысла. Отказ от импульсивных решений поможет найти верный способ для того, чтобы заполучить запланированное.

Рыбы





По карте «Дьявол» Рыбы не должны начинать неделю с мыслей о том, чтобы отложить важные дела в угоду развлечениям. Аркан сулит неприятности лишь в том случае, если Рыбы будут пренебрегать ответственностью и будут полагаться на волю случая.

Аркан «Иерофант» призывает Рыб к спокойным и размеренным действиям, которые придется совершить под влиянием не зависящих от вас факторов. Рыбам нужно успокоиться и продолжать работу.

По карте «Звезда» Рыбы к выходным дням смогут разрешить проблемы и сложные вопросы, а также найти тот самый путь, который приведет к победе. Рыбам стоит использовать все свои способности, чтобы быстро прийти к нужным результатам.