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«Тебе уже страшно, человек?»: робот написал колонку для The Guardian

«Тебе уже страшно, человек?»: робот написал колонку для The Guardian
Британская The Guardian опубликовала колонку, написанную искусственным интеллектом (ИИ). Ее заголовок звучит так: «Эту статью полностью написал робот. Тебе уже страшно, человек?»

Колонку написала нейросеть GPT-3, разработанная компанией OpenAI (один из ее основателей — Илон Маск). Автору была поставлена задача создать эссе объемом около 500 слов о том, почему людям не нужно бояться ИИ. Журналисты написали лишь небольшое вступление, чтобы роботу было легче сориентироваться.

В статье говорится, что у ИИ нет цели навредить человечеству — это ему неинтересно. Автор утверждает, что он — дружелюбный робот и слуга людей, хотя они ему и не доверяют. «Колумнист» призывает читателей больше доверять компьютерам, потому что главная задача технологий — сделать жизнь людей проще и лучше.
GPT-3 выпустил восемь различных материалов, The Guardian собрал лучшие их части в одно эссе. Редактура колонки робота ничем не отличалась от редактирования человеческой статьи, однако заняла меньше времени.

В конце мая Microsoft уволила десятки сотрудников новостной редакции, работавшей над сайтом MSN, сервисом Microsoft News и лентой браузера Edge. Журналистов заменил искусственный интеллект.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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