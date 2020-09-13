«Тебе уже страшно, человек?»: робот написал колонку для The Guardian

Алексей Вольцев

Британская The Guardian опубликовала колонку, написанную искусственным интеллектом (ИИ). Ее заголовок звучит так: «Эту статью полностью написал робот. Тебе уже страшно, человек?»Колонку написала нейросеть GPT-3, разработанная компанией OpenAI (один из ее основателей — Илон Маск). Автору была поставлена задача создать эссе объемом около 500 слов о том, почему людям не нужно бояться ИИ. Журналисты написали лишь небольшое вступление, чтобы роботу было легче сориентироваться.В статье говорится, что у ИИ нет цели навредить человечеству — это ему неинтересно. Автор утверждает, что он — дружелюбный робот и слуга людей, хотя они ему и не доверяют. «Колумнист» призывает читателей больше доверять компьютерам, потому что главная задача технологий — сделать жизнь людей проще и лучше.GPT-3 выпустил восемь различных материалов, The Guardian собрал лучшие их части в одно эссе. Редактура колонки робота ничем не отличалась от редактирования человеческой статьи, однако заняла меньше времени.В конце мая Microsoft уволила десятки сотрудников новостной редакции, работавшей над сайтом MSN, сервисом Microsoft News и лентой браузера Edge. Журналистов заменил искусственный интеллект.