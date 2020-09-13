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Тимошенко вылечилась от COVID-19

Тимошенко вылечилась от COVID-19
Последний тест на COVID-19 у лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко оказался отрицательным, но от пневмонии она до сих пор лечится. Об этом в сообщила в Фейсбуке ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - отметила пресс-секретарь.

23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусной болезнью. Ее состояние оценивалось как тяжелое, температура достигала 39 градусов.
2 сентября Тимошенко сообщила, что кризисное состояние, вызванное коронавирусной болезнью, у нее уже прошло.

В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили рекордные 3144 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 148 756. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 53 человека, в целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 3076 летальных случаев. Выздоровели за сутки 1128 больных COVID-19, в общей сложности от коронавируса вылечились 67 005 человек.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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