Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию

Лидия Мартынова

Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в учениях "Славянское братство-2020" на полигоне "Брестский" в Белоруссии, сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.





"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", – говорится в распространенном сообщении.

Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач. От России участие в маневрах примут около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

сообщило, что в Кремле думают о приостановке Сербией участия в любых военных учениях.