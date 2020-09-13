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Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию

Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию
Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в учениях "Славянское братство-2020" на полигоне "Брестский" в Белоруссии, сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.


"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", – говорится в распространенном сообщении.

Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач. От России участие в маневрах примут около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.


сообщило, что в Кремле думают о приостановке Сербией участия в любых военных учениях.
# В мире
По материалам: ria.ru

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