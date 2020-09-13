Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Алексей Вольцев

Зрители британской версии интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" пришли в ужас после того, как учительница по естествознанию Пэт Лукас из Линкольна не ответила на элементарный вопрос школьной программы, сообщает Mirror.

Задание, озвученное ведущим Джереми Кларксоном, было сформулировано следующим образом: "Череп и скрещенные кости — это предупреждающий символ, который конкретно указывает на то, что это вещество: А) Токсично; B) Вызывает коррозию; С) Опасно для окружающей среды; D) Легко воспламеняется"?

"Могу я взять подсказку 50:50, пожалуйста", — почти сразу попросила Пэт Лукас. Кларксон согласился, после чего компьютер оставил только два ответа А и С.

"Я уверена, что правильный вариант С — "опасно для окружающей среды", — заявила учительница.

"Что ж, вы как учитель естествознания, могли без проблем выбрать правильный ответ. Но, боюсь, вы этого не сделали, — сообщил ей плохую новость Джереми Кларксон. — Вы только что потеряли тысячу фунтов стерлингов. Мне очень жаль. Но, надеюсь, что вы хорошо провели время в этом кресле".

По информации издания, после того, как Пэт Лукас с треском провалилась практически в самом начале шоу, в твиттере пользователи начали возмущаться: "Это чудо, что она работала учителем естественных наук и при этом не знала, что черный череп на желтом фоне означает "токсичность", — заявил один из зрителей; "Как учитель естественных наук мог ответить на это неправильно?" — присоединился к обсуждению другой; "Надевай пальто, дорогая. Ты идешь домой", — заключил третий.