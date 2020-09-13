В ходе онлайн-голосования в Москве обошлось без хакерских атак
Сегодня, 02:30 Вадим Карасев
Во время электронного голосования в Москве не зафиксировано хакерских атак – об этом сообщили в общественном наблюдательном штабе.
По словам главы штаба Алексея Венедиктова, голосование прошло без каких-либо эксцессов.
"Нет, пока никто не атаковал... Атак не замечаем. Повторяю, это очень важно, что электронное голосование становится обыденным, привычным делом", – сказал он днем.
Ранее стало известно, что явка на муниципальных выборах в режиме онлайн составила 93,45%. Речь идет о дополнительных выборах муниципальных депутатов округов Бабушкинский и Марьино.
По материалам: uposters.ru