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В ходе онлайн-голосования в Москве обошлось без хакерских атак

В ходе онлайн-голосования в Москве обошлось без хакерских атак

Во время электронного голосования в Москве не зафиксировано хакерских атак – об этом сообщили в общественном наблюдательном штабе.

По словам главы штаба Алексея Венедиктова, голосование прошло без каких-либо эксцессов.

"Нет, пока никто не атаковал... Атак не замечаем. Повторяю, это очень важно, что электронное голосование становится обыденным, привычным делом", – сказал он днем.

Ранее стало известно, что явка на муниципальных выборах в режиме онлайн составила 93,45%. Речь идет о дополнительных выборах муниципальных депутатов округов Бабушкинский и Марьино.

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По материалам: uposters.ru

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