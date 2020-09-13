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В Израиле хотят ввести полный карантин

В Израиле хотят ввести полный карантин
Правительство Израиля проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, сообщает издание "Едиот Ахронот".

Как пишет издание, правительство одобрило введение полного локдауна с 14.00 пятницы на три недели.

В ближайшие минуты ожидается выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу.


В четверг правительственная комиссия по коронавирусу переложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября. Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.

# В мире
По материалам: ria.ru

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