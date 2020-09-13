В Минске задержаны более 400 демонстрантов

Алексей Вольцев

Более 400 участников акций протеста задержаны сегодня, 13 сентября, в столице Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«По состоянию на 19.00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек, — информирует она. — В различных районах столицы задержаны более 400 человек».

Как сообщало ИА Newstes, массовые митинги продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Их участники не согласны с результатами президентских выборов. Победителем на них ЦИК в шестой раз подряд назвал Александра Лукашенко, который управляет страной с 1994 года.

Сторонники Светланы Тихановской, выступившей основным конкурентом Лукашенко на выборах, создали Координационный совет оппозиции с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Против членов КС возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.