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В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 93,45%

В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 93,45%

Московский штаб по наблюдению за голосованием сообщил, что явка на муниципальных выборах в режиме онлайн составила 93,45%. Речь идет о дополнительных выборах муниципальных депутатов округов Бабушкинский и Марьино.

Отдать свой голос могли лишь те граждане, кто заранее подал заявку. Всего было выдано 4535 бюллетеней, принято – 4428. Голосование проходило с 08:00 11 сентября по 20:00 12 сентября. 13 сентября голосование будет осуществляться только в очном режиме.

13 сентября в 83 субъектах Федерации пройдет свыше 9000 избирательных кампаний всех уровней.

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По материалам: uposters.ru

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