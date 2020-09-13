В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
В отношении депутата городской думы Новороссийска Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По данным следствия, задокументирован факт получения Ерохиным 2,1 млн рублей от представителя администрации муниципального образования г. Новороссийска за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. Взяткодатель действовал под контролем оперативных служб, и сразу после получения денег депутат был задержан.
Как сообщало ИА Newstes , в России сегодня проходит Единый день голосования. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах страны, в 18 из них они прямые. Депутатов в законодательные органы выбирают в 11 субъектах. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.