В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата

Влада Некрасова

В отношении депутата городской думы Новороссийска Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы г. Новороссийска Краснодарского края 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии „Справедливая Россия“, кандидата в депутаты городской думы г. Новороссийска Краснодарского края 7-ого созыва Михаила Ерохина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — информирует Петренко.

По данным следствия, задокументирован факт получения Ерохиным 2,1 млн рублей от представителя администрации муниципального образования г. Новороссийска за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. Взяткодатель действовал под контролем оперативных служб, и сразу после получения денег депутат был задержан.

Как сообщало ИА Newstes , в России сегодня проходит Единый день голосования. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах страны, в 18 из них они прямые. Депутатов в законодательные органы выбирают в 11 субъектах. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.