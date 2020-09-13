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В ОБСЕ зафиксировали очередные нарушения со стороны боевиков на Донбассе

В ОБСЕ зафиксировали очередные нарушения со стороны боевиков на Донбассе
Во время выполнения наблюдательного полета беспилотник ОБСЕ выявил ряд нарушений на неподконтрольной территории Донбасса. В частности, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области боевики размещают противотанковые мины и взрывные заряды.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, 7 сентября возле Веселой Горы обнаружили три ямы между полосами движения автодороги, которые напоминают ранее зафиксированные ямы неподалеку от населенного пункта Крутая Балка (Донецкая область), внутри которых были самодельные взрывные заряды.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности и дополнительные договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ от 22 июля 2020 года, о прекращении огня", - сообщили в штабе.

Напомним, вчера должна была состояться инспекция позиций под Шумами, однако процесс был сорван из-за дополнительных условий со стороны боевиков.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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