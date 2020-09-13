В Пермском крае открылись избирательные участки

Влада Некрасова

Избирательные участки Пермского края открылись в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона.

Избиратели могут отдать свой голос на 1,8 тысячи участках, которые в воскресенье будут работать с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск).

Процесс голосования обеспечивают почти 16 тысяч обученных членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Кроме того, его контролируют более 8,4 тысячи наблюдателей, направленных региональной общественной палатой, кандидатами и политическими партиями.

Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса на 215 участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, а еще на 223 ведется видеонаблюдение. Запись с камер непрерывно транслируется в интернете с 7:00 (5:00 мск) 13 сентября до завершения подсчета голосов.