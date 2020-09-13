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В Подмосковье упал самолёт: последняя информация

В Подмосковье упал самолёт: последняя информация

Пресс-служба МЧС России сообщила, что сегодня в Московской области в карьер упал легкомоторный самолет EuroStar, а причиной случившегося стала жесткая посадка.


«Произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек – пилот»,


— ТАСС передает сообщение ведомства.

На данный момент проводится спасательная операция, состоящая из 34 человек и 10 единиц техники, направленная в предположительное место падения воздушного судна, в заполненный водой песчаный карьер в Щелково. ГИМС и водолазный отряд уже были осведомлены и отправились на место трагедии. Источник также сообщает, что спасатели смогли обнаружить двух погибших на борту: пилота и пассажира. Также они нашли обломки самолета, разбросанные неподалеку от песчаного карьера.

«В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета»,

— констатируют экстренные службы.

Стоит отметить, что спасательная операция еще не закончена, ее детали будут озвучены позднее, а первым человеком, заметившим падение судна в районе села Душоново, стал очевидец, который незамедлительно сообщил экстренным службам о случившемся в 17:00 по московскому времени.

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По материалам: popcake.tv

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