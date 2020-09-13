В Подмосковье упал самолёт: последняя информация

Алексей Вольцев

Пресс-служба МЧС России сообщила, что сегодня в Московской области в карьер упал легкомоторный самолет EuroStar, а причиной случившегося стала жесткая посадка.

«Произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек – пилот»,

— ТАСС передает сообщение ведомства.

На данный момент проводится спасательная операция, состоящая из 34 человек и 10 единиц техники, направленная в предположительное место падения воздушного судна, в заполненный водой песчаный карьер в Щелково. ГИМС и водолазный отряд уже были осведомлены и отправились на место трагедии. Источник также сообщает, что спасатели смогли обнаружить двух погибших на борту: пилота и пассажира. Также они нашли обломки самолета, разбросанные неподалеку от песчаного карьера.

Никаких разрешений на полет в районе, где разбился легкомоторный самолет в Подмосковье, не выдавалось https://t.co/hFWX2jwx7E — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) September 12, 2020

«В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета»,

— констатируют экстренные службы.

Стоит отметить, что спасательная операция еще не закончена, ее детали будут озвучены позднее, а первым человеком, заметившим падение судна в районе села Душоново, стал очевидец, который незамедлительно сообщил экстренным службам о случившемся в 17:00 по московскому времени.

Разбившийся в Подмосковье самолет не получал разрешения на вылет. «Самолет, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось», — заявили в прокуратуре.https://t.co/7eSS3KZa9j pic.twitter.com/QWoP6gMZYO — Газета.Ru (@GazetaRu) September 12, 2020

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