В Подмосковье упал самолёт: последняя информация
Пресс-служба МЧС России сообщила, что сегодня в Московской области в карьер упал легкомоторный самолет EuroStar, а причиной случившегося стала жесткая посадка.
«Произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек – пилот»,
— ТАСС передает сообщение ведомства.
На данный момент проводится спасательная операция, состоящая из 34 человек и 10 единиц техники, направленная в предположительное место падения воздушного судна, в заполненный водой песчаный карьер в Щелково. ГИМС и водолазный отряд уже были осведомлены и отправились на место трагедии. Источник также сообщает, что спасатели смогли обнаружить двух погибших на борту: пилота и пассажира. Также они нашли обломки самолета, разбросанные неподалеку от песчаного карьера.
Никаких разрешений на полет в районе, где разбился легкомоторный самолет в Подмосковье, не выдавалось https://t.co/hFWX2jwx7E— Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) September 12, 2020
«В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета»,— констатируют экстренные службы.
Стоит отметить, что спасательная операция еще не закончена, ее детали будут озвучены позднее, а первым человеком, заметившим падение судна в районе села Душоново, стал очевидец, который незамедлительно сообщил экстренным службам о случившемся в 17:00 по московскому времени.
Разбившийся в Подмосковье самолет не получал разрешения на вылет. «Самолет, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось», — заявили в прокуратуре.https://t.co/7eSS3KZa9j pic.twitter.com/QWoP6gMZYO— Газета.Ru (@GazetaRu) September 12, 2020