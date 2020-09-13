В РФ начинается Единый день голосования

Алексей Вольцев

13 сентября по всей России откроются свыше 56 тысяч участков для голосования на выборах в органы власти. Избиратели будут выбирать своих представителей в рамках 9 тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах федерации.

Как ожидает ЦИК, будут выбраны более 78 депутатов и чиновников на выборные должности. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах России, в 18 из них они прямые. Депутатов в законодательные органы выбирают в 11 субъектах. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

По данным ЦИК, была выдвинута 171 тысяча кандидатов, в том числе более 130 тысяч от 36 политических партий. Около 40 тысяч кандидатов — самовыдвиженцы. Зарегистрированы около 160 тысяч кандидатов, т. е. около 93% от всех подавших заявки. Отказ получили более 8 тысяч человек.

Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, досрочное голосование проводилось в помещении для голосования на 40,5 тысячи избирательных участков в 63 регионах. Голосование на дому было организовано от 42 тысяч участков.

Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования, 11 сентября, была зафиксирована в Татарстане, где она составила 27,5%. Самая низкая — в Иркутской области, в первый день проголосовали 8,11% избирателей.