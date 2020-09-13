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В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов

В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов

Кандидат в мэры Риги Мартиньш Стакис (блок партий «Для развития/Зa!» и «Прогрессивные») рассказал, что документы о создании новой столичной коалиции уже готовы к подписанию. Последние поправки в эти документы были внесены в пятницу, 11 сентября — новоявленные партнеры вполне договорились между собой, и у них уже есть программа совместных действий, пишет «Sputnik Латвия».

Но само подписание может пройти только после окончательного утверждения результатов внеочередных выборов. Ранее на избирательных участках в Пушкинском лицее и в Рижской классической гимназии оказались обнаружены более 600 непроштампованных конвертов, которые не могли быть учтены при подсчете результатов выборов.

Из-за этой ошибки партия «Альтернатива» и двое кандидатов от партии «Согласие» Антон Клинджан и Владимир Фролов обжаловали результаты выборов в Рижскую думу. Также и лидер «Нового Согласия» Янис Кузинс подал в комиссию заявление, где указывал, что решение об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы является незаконным и должно быть отменено. Административный окружной суд рассмотрит заявления об отмене итогов выборов 14 сентября. Постановление будет принято 15 сентября. Только после этого новосозданная коалиция сможет подписать документы и огласить их содержание.

Председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс принес извинения рижанам, конверты с голосами которых оказались непроштампованными. Соответственно, при подсчете результатов голосования на выборах в Рижскую думу эти голоса не были учтены. Избирком попросил Службу госбезопасности провести проверку, дабы выяснить — как такое могло произойти?

Кокинс пояснил, что внеочередные выборы в Рижскую думу оказались во всех отношениях необычными. Было много нововведений: это продление времени работы избирательных участков, визиты на дом, а также ограничения из-за Covid-19. В итоге избирательные комиссии были настолько загружены, что не успевали проследить за всем.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Латвии, в Рижскую думу прошли семь политических сил: «Для развития/За!» и «Прогрессивные» могут рассчитывать на 18 мандатов, «Согласие» получит 12, «Новое Единство» — 10, альянс Национального блока и Объединения регионов — 7, «Честь служить Риге» — 5, «Русский союз Латвии» и Новая консервативная партия — по четыре. За бортом новой коалиции окажутся «Согласие», «Русский союз Латвии» и «Честь служить Риге».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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