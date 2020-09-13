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В России сегодня Единый день голосования: события ночи 13 сентября

В России сегодня Единый день голосования: события ночи 13 сентября

13 сентября по всей России откроются свыше 56 тысяч участков для голосования на выборах в органы власти. Избиратели будут выбирать своих представителей в рамках 9 тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах федерации. Будут выбраны более 78 депутатов и чиновников на выборные должности. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах России, в 18 из них они прямые. Депутатов в законодательные органы выбирают в 11 субъектах. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Белоруссия вернула военные соединения с западной границы к местам стандартной дислокации. Ранее они были переброшены на запад республики по поручению президента Александр Лукашенко, после его заявления, что войска НАТО «лязгает гусеницами у ворот». О том, что войска возращены на места, сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин. Он добавил, что ВС Белоруссии продолжают реагировать на происходящее вблизи госграницы. В том числе на то, что в 15 км от литовско-белорусской границы находятся танки США.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что считает российскую военную интервенцию в Белоруссию маловероятной. «В нынешней ситуации с Белоруссией Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит», — сказал Петршичек. Он также заявил, что Лукашенко наглядно показал, что «потерял контакт с реальностью» и «не понимает, что происходит в его стране».

Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий», организованную которым забастовку накануне суд признал незаконной, продолжит протесты в форме бессрочной стачки — отказа от работы по политическим мотивам. В сообщении подчеркнуто, что комитет продолжает протест, основываясь на пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», ратифицированном Белоруссией, и на статье 8 Трудового кодекса Белоруссии.

На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского силами команда Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Рады Ренат Кузьмин. «В органах государственной власти, в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе и в армии, существует большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту», — сказал депутат.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента ФСБ при попытке взорвать объекты системы водоснабжения в Ровенской области. По данным украинских силовиков, задержанный установил контакт с сотрудником ФСБ России, передавал информацию об одном из военных объектов, а затем предложил услуги в совершении убийств украинских военных.

Президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков заявил, что не предлагает снести мавзолей Ленина. По его словам, САР пытается решить проблемы с дальнейшим использованием мавзолея заранее, поскольку тело Ленина рано или поздно будет предано земле, и встанет вопрос о том, что делать с архитектурным объектом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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