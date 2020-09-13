В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса

Алексей Вольцев

В России за последние сутки зарегистрировано 5 449 инфицированных коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек», — говорится в сообщении.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавируса. По числу инфицированных страна занимает четвертое место в мире.

За все время пандемии зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровели 876 225 человек.