В Украине госпитализированы почти 8000 больных с коронавирусом
Сегодня, 14:50 Анастасия Иванова
В Украине в больницах находятся 7900 больных COVID-19 находятся в больницах.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 13 сентября.
"У нас на сегодняшний день в больницах из почти 36 тысяч коек, которые мы подготовили под COVID-19, уже 7900 человек непосредственно находятся с коронавирусом", - сказал Степанов.
По его словам, еще госпитализированы почти 4 тысячи человек, у которых не подтвержден коронавирус.
Министр предупредил, что у мощностей медицинской системы есть предел, это касается и количества врачей, оказывающих помощь больным с COVID-19.
В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего зафиксировано 154335 случая.
По материалам: gogetnews.info