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В Украине за сутки 2476 новых случаев COVID-19, в антилидерах Киев и Тернопольщина

В Украине за сутки 2476 новых случаев COVID-19, в антилидерах Киев и Тернопольщина

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине продолжает стремительно распространяться коронавирусная инфекция. За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19. Это следует из данных СНБОУ.

Также болезнь унесла жизни 30 человек. Всего с начала эпидемии умерли 3178 человек.

Среди всех регионов лидером по распространению болезни остается Киев. За прошедшие сутки в столице коронавирус диагностировали у 310 человек (днем ранее этот показатель составлял 428). 12 сентября от Covid-19 умерли трое киевлян.

В Тернопольской области за сутки обнаружили 225 случаев коронавируса. От COVID-19 там умерли двое людей. В Харьковской области диагноз Covid-19 поставили 180 людям. За сутки там умерли трое больных.

Также за минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 547 пациентов. Это самое низкое суточное число выздоровевших с 7 сентября.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с учетом темпов, с которыми Украина перешла отметку сначала в 2 тысячи, а затем в 3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, страна идет не по самому хорошему сценарию, и в ней вскоре может начаться дефицит врачей и мест в больницах.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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