"ВКонтакте" заработала на Украине без VPN

Вадим Карасев

Российская соцсеть "ВКонтакте" стала доступна для украинских пользователей без использования сервисов VPN, сообщается на странице группы "VK Украина".

Как отмечается, речь пока идет только про мобильное приложение. Для входа в соцсеть с компьютера по-прежнему требуется VPN.

"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий. Пользуйтесь VK как раньше — без VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стало более стабильным", — говорится в сообщении соцсети на украинском языке.

Ряд ведущих российских онлайн-сервисов, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс", в мае 2017 года запретил своим указом предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства в мае 2020-го продлил запрет, введенный на 3 года.