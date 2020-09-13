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Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы

Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы

В 2021 году на покупку оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы из бюджета Иркутской области выделят более 34 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев на мероприятии, посвященном 125-летию учреждения.

В 2020 году на покупку оборудования для реанимации и анестезиологии Ивано-Матрёнинской больницы уже выделено около 35 миллионов рублей, около 2 миллионов рублей – на оказание паллиативной помощи. В 2021 году планируют купить эндоскопическое оборудование для отделения хирургии новорожденных.

"125 лет – солидный возраст. Все эти годы в Ивано-Матрёнинской больнице оказывают помощь детям. Помощь со стороны руководства области я вам гарантирую во все времена. Ваши золотые руки спасают детей, и их улыбки – это лучшая для вас награда. А современное оборудование лишь облегчает работу", - отметил Игорь Кобзев.

В рамках мероприятия состоялось награждение врачей торжественными грамотами Министерства здравоохранения РФ, регионального правительства, Законодательного собрания Иркутской области, администрации и думы города Иркутска.

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По материалам: uposters.ru

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