Забыл о детях из-за любовницы? Прилучный переезжает в новый особняк с Мирославой Карпович

Влада Некрасова

Павел Прилучный, бывший супруг Агаты Муцениеце, решил продать особняк, в котором некогда жил счастливо со своей семьей. По слухам, виной тому стала повсюду сующая свой нос Мирослава Карпович, принудившая Павла съехать с неугодного места, в котором происходило много стычек с персоналом ее бойфренда, а соседи элитного поселка и вовсе крутили у виска при виде манерной VIP-персоны.

Несмотря на то, что недавно Паша вновь клялся в любви Агате, намекая на возможность воссоединения, на сегодняшний день он все же решил переехать в новый 4-х этажный особняк вблизи поселка «Трувиль», где раньше жил с Муцениеце.

Поклонники историй о любовном треугольнике полагают, что во всем виновата Агата, у которой, как говорят в сети, «улыбка не сходит с лица» после отказа предателю и изменнику Прилучному, а он, в свою очередь, не может ударить в грязь лицом и оставить Карпович, которая и ему самому порядком надоела, в такой постыдный для него момент издевательства бывшей.

«Мда, не ожидала, Пашенька, не ожидала… Что ты прекрасную жену бросить ради вертихвостки»,

— с негативом отзывается девушка о выборе Прилучного.Подпишись на нас в Яндекс Новости