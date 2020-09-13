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Закрытие Венецианского кинофестиваля — 2020: красная дорожка и победители

Закрытие Венецианского кинофестиваля — 2020: красная дорожка и победители

Сегодня в Италии завершился 77-й Венецианский кинофестиваль. Фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри, но кто стал обладателем "Золотого льва"? Рассказываем в нашем материале.

Церемония награждения прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 18 картин, среди которых "Дорогие товарищи" (режиссер Андрей Кончаловксий), "Мир грядущий" (режиссер Мона Фастволд Лерче), "Сестры Малакузо" (режиссер Эмма Данте), "Новый порядок" (режиссер Мишель Франко), "Любовники" (режиссер Николь Гарсия), "Фрагменты женщины" (режиссер Корнел Мундруцо) и другие.

"Золотого льва" 77-го Венецианского кинофестиваля получила картина режиссера Хлои Джао "Земля кочевников". Гран-при жюри была отмечена мексиканская антиутопия "Новый порядок", а лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче.


Франческо Фавино

Приз за лучшую женскую роль ушел к Ванессе Кирби, сыгравшей главную роль в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо.


Ванесса Кирби

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик", а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Рухану Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди.


Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский



Кейт Бланшетт


В этом году и российский режиссер Андрей Кончаловский не остался без награды. Его фильм "Дорогие товарищи" получил специальную премию жюри кинофестиваля. Режиссер позировал на красной дорожке вместе со своей музой и по совместительству супругой, Юлией Высоцкой. Впрочем, голливудских звезд (кроме Кейт Бланшетт) на мероприятии замечено не было. Возможно, дело все-таки в пандемии. Коронавирус внес свои коррективы в дресс-код: все гости церемонии старейшего киносмотра находились в зале в масках и сидели с соблюдением социальной дистанции, из-за которой зал был наполовину пуст.


Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский



Вероника Росати


Мишел Карпенте


Касия Смутняк


Серена Росси


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По материалам: spletnik.ru

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