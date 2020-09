Жена Бориса Клюева рассказала о последних днях жизни актера

View this post on Instagram

01.09.20г. Спасибо что сделали моё детство....... Вы всегда будете в моём сердечке💕 Не забудем Бориса...... Он был самый лучший💛 И всегда будет самым лучшем🧡 Не когда не забуду Египедскую силу💜 #борисклюев #борисклюев