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Жена Бориса Клюева рассказала о последних днях жизни актера

Жена Бориса Клюева рассказала о последних днях жизни актера

1 сентября знаменитый российский актер Борис Клюев ушел из жизни в возрасте 76 лет. Причиной его смерти стал рак, с которым он боролся с 2018 года. Законная супруга Бориса Виктория Клюева пообщалась с прессой во время траурной церемонии и рассказала, как чувствовал себя Клюев в последние дни своей жизни.


«Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить»,

— поделилась переживаниями Виктория Клюева.
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КЛЮЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 13 июля 1944, Москва — 1 сентября 2020, Москва Заслуженный артист РСФСР (16.10.1989). Народный артист России (28.10.2002). В четыре года остался без отца: 36-летний актёр Владимир Клюев на гастролях слёг с сердечным приступом и умер в больнице. Борис не был прилежным учеником и от окончательного падения его спасла актриса Клавдия Половикова (мама актрисы Валентины Серовой), которая поставила в школе спектакль "Чертова мельница". После премьеры юный артист, сыгравший черта первого разряда, проснулся местной знаменитостью. Мечта поступить в Щукинское училище, которое закончил отец, не осуществилась - сдал все экзамены, но в администрации предложили забрать документы из-за предстоящего призыва в армию. Клюев, не теряя времени, перешел в училище им. Щепкина. Правда, от трех лет военной службы это не уберегло. В 1969 году окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина (курс Л.А. Волкова). С этого же года - актёр Малого театра. На протяжении многих лет преподавал в Щепкинском училище мастерство актёра. Острохарактерная роль Николай Петровича Воронина в ситкоме «Воронины» (2009-2019) принесла актеру огромную популярность у массового зрителя. #БорисКлюев

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Трагедия, настигшая семью великого артиста, коснулась также его коллег по съемкам и публики, которая на протяжении 10 лет с замиранием сердца ждала каждый эпизод популярного ситкома «Воронины», в котором дедушка Коля сразу стал любимым персонажем зрителей всех возрастов.

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Нет, я не плачу, это просто слёзы. – пρuвеmuк!¡🐣 σmкρσй🍯↷ ༄⛅シ︎🌻࿐🐝 Обработка для Бориса Клюева👼🏻 ┏━━━━━❮🍋❯━━━━━┓ 💫 𝒅𝒂𝒕𝒆 :: 13.09.20 🌙 𝒕𝒊𝒎𝒆 :: 16:58 ✨ 𝒔𝒖𝒃𝒔 :: 11 ☁️ 𝒎𝒐𝒐𝒅 :: 😭🎬 ┗━━━━━❮🥞❯━━━━━┛ :: лαйкнu u пσдпuшuсь 🐥💫 ༄⛅シ︎🌻࿐🐝 🍯 𝒕𝒂𝒈𝒔 :: @diana_ddi #nichem #взаимныеподписки #взаимныелайки #dianadi #фаныdi #взаимныеподписки #взаимныелайки #лайктайм #видео #лайкай #лайк #лайкивзаимно #кумир #борисклюев #фанаккаунт #дианади #обработкафото #smilesforaddison #likeforlikes #autolike #takipleş #gainwithmchina#takipçikazan #sigodevolta #chuva #sdv#geritakip #public #chuvadelikes30k#aktiv #takipet#sdvtodo

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«Он давал всегда советы: быть честными, откровенными. Он самый добрый, самый отзывчивый человек. Наш второй папа. Мы потеряли главного члена семьи»,

— прокомментировала уход Бориса Владимировича Екатерина Волкова. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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