Жена Бориса Клюева рассказала о последних днях жизни актера

Влада Некрасова

1 сентября знаменитый российский актер Борис Клюев ушел из жизни в возрасте 76 лет. Причиной его смерти стал рак, с которым он боролся с 2018 года. Законная супруга Бориса Виктория Клюева пообщалась с прессой во время траурной церемонии и рассказала, как чувствовал себя Клюев в последние дни своей жизни.

«Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить»,

— поделилась переживаниями Виктория Клюева.

Трагедия, настигшая семью великого артиста, коснулась также его коллег по съемкам и публики, которая на протяжении 10 лет с замиранием сердца ждала каждый эпизод популярного ситкома «Воронины», в котором дедушка Коля сразу стал любимым персонажем зрителей всех возрастов.

«Он давал всегда советы: быть честными, откровенными. Он самый добрый, самый отзывчивый человек. Наш второй папа. Мы потеряли главного члена семьи»,

— прокомментировала уход Бориса Владимировича Екатерина Волкова.Подпишись на нас в Яндекс Новости