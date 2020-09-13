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Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями

Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями

Воскресенье, а это значит, что самое время подвести итоги минувшей недели. Кто-то из знаменитостей окончательно попрощался с летним сезоном и уже вернулся к работе, а кто-то только-только улетел в отпуск.

Так, Пелагея с дочерью сейчас отдыхают в солнечной Турции, а Шакира хвастается бикини собственного дизайна. Не обошлось на этой неделе и без семейных кадров — такими своих подписчиков порадовали Джей Ло и Наталья Ионова. Порцию же мимимишных кадров нам подготовили Ирина Шейк, Кети Топурия и Светлана Бондарчук — четвероногие друзья звезд уже собрали свою порцию лайков.

Чем еще запомнилась звездным фолловерам вторая неделя сентября — в нашей традиционной Instagram-подборке.


Настя Каменских


Пелагея


Алессандра Амбросио


Полина Гагарина


Настя Ивлеева


Светлана Ходченкова


Кети Топурия


Тина Канделаки


Сиара


Кристина Агилера


Эмили Ратажковски


Елена Крыгина


Алена Шишкова


Сергей Лазарев


Регина Тодоренко


Анастасия Решетова


Анна Седокова


Альбина Джанабаева


Ким Кардашьян


Влад Соколовский и Ангелина Суркова


Шакира


Эмбер Херд


Сальма Хайек


Тина Кунаки


Дарья Клюкина


Леся Кафельникова


Наталья Водянова


Николь Шерзингер


Мария Шарапова


Рената Литвинова


Кортни Кардашьян


Бритни Спирс


Нюша


Татьяна Навка


Тесс Холлидей


Мария Кожевникова


Иван Ургант и Шура


Юлианна Караулова


Анна Чиповская


Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми


Виктория Шелягова


Екатерина Варнава и Александр Гудков


Джаред Лето


Елена Летучая


Мэрайя Кэри


Елена Перминова


Наталья Ионова с дочерью


Светлана Бондарчук


Нина Агдал


Кристина Асмус


Дима Билан


Равшана Куркова


Яна Рудковская


Рита Дакота


Кейт Хадсон


Ксения Собчак


Полина Киценко


Наталья Подольская


Леди Гага


Рита Ора


Надежда Оболенцева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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