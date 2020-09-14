6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету

Вадим Карасев

Многие люди тратят деньги, не задумываясь о том, что их покупки могут отпугивать удачу и финансовое благополучие. Эксперты рассказали о том, какие покупки являются самыми опасными.

Энергетика жилища — это самое важное в жизни человека, ведь дома мы проводим огромное количество времени. Старайтесь периодически делать генеральную уборку по правилам фэн-шуй, чтобы положительная энергия не застаивалась, а негативная — уходила. Особенно внимательными стоит быть к энергетике дома, если вы купили что-то из описанных ниже вещей.

Спонтанные и необдуманные покупки

Каждая трата должна быть взвешена. Бедные люди часто покупают различные безделушки и вещи, которым не находят никакого применения и которые просто лежат без дела. Эксперты рекомендуют не совершать таких приобретений, потому что они отпугивают удачу.

Иными словами, происходит покупка ненужного хлама, а ненужные вещи замедляют передвижение финансовых энергетических потоков. Чтобы не приходилось проводить ревизию слишком часто, лучше просто не тратить деньги на то, в чем нет острой необходимости.

Фигурки птиц

Считается, что фигурки птиц приносят в дом неудачу. Даже изображения птиц не сулят ничего хорошего. Единственное исключение — феникс, так как это мифическая птица. Эксперты фэн-шуй отмечают, что феникс является сильным талисманом, привлекающим деньги и удачу.

Не стоит ставить изображения птиц на рабочий стол, так как это тоже отпугивает успех. Если очень хочется купить фигурку птицы. Можно сделать это, но поставить ее во дворе или в огороде.

Ношеная одежда

Многие любят закупаться в секонд-хендах либо приобретать ношеную одежду у знакомых и друзей. Это может плохо кончиться, потому что вы не можете знать абсолютно точно, что это за человек. Даже если на вид он добродушный и приятный, в душе он может быть опасным, а его энергетика — деструктивной. Покупая такую одежду, вы навлекаете на себя и на своих близких беду.

Нужно быть предельно осторожными, а также проводить ритуалы по очищению. Например, можно надеть на себя купленную вещь и провести ритуал на избавление от негативной энергии.

Антиквариат

Старые вещи могут стоить целое состояние, но это не значит, что их нужно хранить дома рядом с новыми вещами. Для антиквариата должны быть отведены определенные места, в которых он может храниться вдали от обычных вещей, не принося никому проблем и ущерба здоровью, финансовой удаче.

Если хочется купить что-нибудь ценное и старое, лучше иметь для хранения этого нежилое помещение, потому что старые вещи притягивают беды, болезни, финансовое неблагополучие.

Искусственные цветы и опасные растения

Искусственные цветы считаются одним из самых больших источников финансовых проблем. Эксперты рекомендуют избегать покупки таких цветов и, тем более, не допускать их каждодневного лицезрения.

Сюда же стоит отнести проблемные цветы и растения. Например, фиалка приносит проблемы в финансовом плане. Она лишает человека мощной интуиции и творческой нотки.

Беду в дом может также принести монстера. Это растение способно посеять хаос в личной жизни, сделать человека одиноким и разрушить семью.

В список опасных растений стоит внести также плющ, который блокирует финансовые потоки и приносит в дом нищету и проблемы с деньгами.

Покупки у врагов

Если неприятный человек что-то продает, любая вещь будет заряжена его негативом. Это принесет в ваш дом несчастья и беды самого разного калибра. Не стоит покупать ничего у тех, кто совершенно точно относится к вам с негативом.

Особенно опасно, если этот человек заговорил вещь на энергетический вампиризм, сделал из нее подклад. В таком случае проблем будет во много раз больше, а избавиться от негатива будет не так-то просто. Даже если вы сразу выбросите такую вещь, придется все равно делать энергетическую чистку дома.