7 идей, как носить фланель осенью

Вадим Карасев

Впереди холодный сезон, а значит, составляя гардероб, придется думать не только о том, чтобы вещи были модными, но и по возможности теплыми. Здоровье модников спасет фланель! Этот материал уже давно не ассоциируется только с рубашкой лесоруба или детской пижамой — его можно увидеть и на подиуме, и в инстаграме инфлюенсеров. Классикой, конечно, считается клетчатая фланель. Разбираемся, как носить ее в любом виде.





1.Фланелевая рубашка и вещи из денима

Эти два материала идеально сочетаются, поэтому такой комплект станет самым простым и в то же время самым универсальным в гардеробе. Экспериментировать можно с фасонами, пробуя скинни и джинсы свободного кроя, а также по-разному стилизуя саму рубашку.





Кендалл ДженнерТейлор Свифт

Например, если взять рубашку большого размера, то можно не застегивать ее до конца снизу и заправить за пояс наполовину. Не стоит забывать и про юбки миди из денима, которые снова популярны. С рубашкой навыпуск получится более гранжевый образ, ну а если нужен аккуратный внешний вид, то стоит, конечно, заправить ее и дополнить образ лоферами или яркими ботильонами и украшениями.









Жизель Бундхен









Лю Вэнь

2.Фланелевая рубашка и платье

В данной комбинации тоже можно пробовать разные варианты. Мы привыкли думать о фланелевой рубашке как о вещи, которую носим саму по себе или поверх чего-то другого. Пойдите против этого негласного правила! Наденьте рубашку под платье — эффектно будет смотреться кожаное или виниловое платье с открытыми плечами или на тонких бретелях.





Если такой образ кажется слишком экспериментальным, то можно выбрать более привычный образ, где рубашка заменяет жакет.









Показ Coach

3.Не только рубашка

Фланелевая рубашка все равно кажется слишком банальной и экспериментировать с ней не хочется? Забудьте рубашку и носите фланель в совершенно других формах.

Например, А-образная клетчатая юбка или брюки из этого материала также могут стать главным предметом осеннего гардероба, при этом кардинально перестраивать его не придется. Вещи легко комбинировать с осенней классикой вроде однотонных пуловеров и бежевых пальто. К слову, и сама верхняя одежда может быть с фланелью.













Показ Gucci





Дженнифер ЛопесХейли Бибер





Винни Харлоу

4.Фланелевая рубашка и водолазка

Комбинация, которая смотрится довольно элегантно и при этом повышает шансы не продрогнуть промозглым днем. Акцент можно делать как на самой рубашке, выбирая яркую клетку и комбинируя оттенки внутри образа, или, наоборот, собрать вещи базовых тонов и разбавить их яркой водолазкой.





5.Многослойность

Если без верхней одежды на улице уже не обойтись, то можно попробовать создать многослойный образ с фланелевой рубашкой и кожаной курткой или дубленкой. Тут главное соблюсти пропорции с длиной вещей: гармонично будут смотреться классическая куртка ниже талии и рубашка, доходящая примерно до середины бедра. Дополнить образ можно казаками и яркими аксессуарами, например, цветными очками.





6.Фланелевая рубашка как аксессуар

Что скрывать, девочки из поколения 90-х в нашей стране выросли на сериале "Дикий ангел". А что было неотъемлемой частью образа Милагрос в исполнении Натальи Орейро? Фланелевая клетчатая рубашка, повязанная на бедрах. Актриса сама попросила режиссера добавить к образу Милли рубашку на бедрах. Все потому, что она ужасно стеснялась объема своих бедер и таким образом хотела скрыть их.





Наталья Орейро в сериале "Дикий ангел"

Но сегодня переживания о фигуре вовсе не обязательная причина, чтобы попробовать носить рубашку таким образом. Рубашка в качестве аксессуара сегодня просто еще один модный штрих, который можно добавить к образу. Особенно хорошо она будет смотреться в спортивных образах с футболкой оверсайз, впрочем, и более привычное сочетание с джинсами и косухой не стоит списывать со счетов.





Джиджи Хадид

7.Фланелевая рубашка и легинсы

Если в будничные образы фланель все-таки не вписывается, то стоит переместить ее в гардероб выходного дня. Например, комбинировать рубашку или куртку с легинсами и кроссовками во время прогулок. Такой же набор потом может перекочевать и в разряд домашней одежды — для планерок в зуме клетчатая рубашка вполне подойдет.





Марго РоббиДжиджи ХадидКайли Дженнер