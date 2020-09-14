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Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»

Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»

Военнослужащие Армении отправились в Россию для участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе Министерства обороны республики.

«Подразделение Вооружённых сил Армении отправилось в Россию для участия в учениях „Кавказ-2020“, стартующих 21 сентября», — уточнили в военном ведомстве.

Масштабные маневры пройдут в два этапа. В ходе первого органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе пройдут совместные боевые действия многонациональной группировки войск. Запланировано проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота, Каспийской флотилии при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника. Основные действия учений развернутся на полигонах «Капустин Яр» и «Ашулук», а также в акваториях Черного и Каспийского морей, в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ. «Кавказ-2020» позволит оценить способность ЮВО обеспечить безопасность на юго-западных рубежах России.

В стратегических учениях, которые пройдут 21—26 сентября, примут участие контингенты девяти иностранных государств, ещё девять стран направят своих военных наблюдателей. Об этом 8 сентября сообщил на тематическом селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Масштабные учебные маневры завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил РФ в этом году, отметил глава оборонного ведомства.

Ожидается прибытие военных из Белоруссии, Китая, Ирана и других стран. Ранее от участия в учениях отказались Индия и Азербайджан.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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