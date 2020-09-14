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BP: Эра нефти завершилась

BP: Эра нефти завершилась

Потребление нефти может уже никогда не вернуться на уровень до начала пандемии коронавируса. Нефтегигант BP первым предположил, что эра черного золота подходит к концу.

Аналитики нидерландско-британской компании полагают, что время постоянного роста спроса на нефть завершено. И даже по самому смелому сценарию потребление в последующие несколько десятков лет будет ровным.

Нефтегигант разработал три сценария потребления нефти во всем мире. При активном энергопереходе к возобновляемым источникам энергии, к 2050 году спрос упадет на 50%, а при максимальном — почти на 80%. В BP допускают, что борьба с изменениями климата может и не так сильно ударить по спросу, но расти он уже не будет, а через 30 лет снизится со 100 млн баррелей в сутки до 90 млн.

Как отмечает Bloomberg, BP — не единственная компания, которая адаптирует сейчас свой бизнес под энергетический переход, к которому готовятся развитые страны мира. Увеличение доли возобновляемых источников энергии планируют и в Shell, и в Total, и в других европейских компаниях.

Тем не менее прогноз BP совпадает с ожиданиями не всех крупных игроков рынка. Так, например, глава одного из крупнейших трейдеров Vitol Рассел Харди заявил, что спрос на нефть будет расти еще десять лет, а вернется на докризисный уровень в конце следующего года. В то же время и сама BP в прошлом году еще прогнозировала, что к 2040 году потребление нефти вырастет до 130 млн баррелей в сутки.

Аналитики BP считают, что многое изменила пандемия. Например, поведение людей, включая их переход на удаленную работу, что непосредственно сказывается на потреблении нефтепродуктов.

По потреблению газа в нефтегиганте не видят таких же катастрофических последствий. Аналитики BP полагают, что в случая быстрого энергоперехода спрос сохранится почти на нынешнем уровне, а в ситуации минимальных изменений вырастет на 35%. Только в случае общемировой тенденции по снижению выброса углекислого газа до нуля спрос на газ упадет к 2050 году на 40%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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