Брэд Питт и Джуд Лоу против «гиганта» Криса Эванса. У кого в Голливуде самый маленький?

Алексей Вольцев

Крис Эванс (Chris Evans) хорошенько прославил себя благодаря случайно засветившемуся пенису в его stories на страничке Instagram, после чего поклонники актера прозвали Криса «Мистер Гигант» и запостили огромное количество мемов на эту тему. Мы решили посмотреть на ситуацию «с другой стороны» и нашли тех звезд Голливуда, которые имеют дурную славу в вопросе размеров их «дружков».

Один из обожаемых актеров Джуд Лоу (Jude Law) оказался самым не стеснительным парнем и однажды вышел на улицу без нижнего белья. Папарацци не заставили его долго ждать и засняли эксклюзив на камеры. Судя по отзывам тех, кто видел фото без цензуры, желанный мачо не везде может показать свое превосходство…

Бывшая Брэда Питта (Brad Pitt) Джульет Льюис (Juliette Lewis) призналась прессе после расставания с бойфрендом, что не ожидала такого разочарования, когда впервые увидела Питта голым.

«Все зря считают его мачо. Там не на что смотреть!»

— заявила неудовлетворенная интимной жизнью с Питтом Льюис.

Теперь репутация Питта, признанного самым сексуальным в мире, под большим вопросом. Пускай скажет спасибо Джульет…

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