Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских

Анастасия Иванова

В Хабаровском педагогическом колледже завершено оснащение четырех учебных мастерских, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.

Теперь здесь будут учить педагогов по мировым стандартам WorldSkills. Оборудование классов стало возможным благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета учреждению образования была выделена субсидия в размере 12 млн рублей.

Теперь в педколледже есть новые классы для тренировки практических навыков воспитателей детских садов, учителей начальных классов, школьных учителей музыки, а также преподавателей технологии. Мастерские оснащены интерактивными и программными комплексами, цифровыми лабораториями и другим современным компьютерным оборудованием.

Открытие новых учебных кабинетов позволит расширить число программ профессиональной подготовки, а также внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике WorldSkills. В свою очередь, программы дополнительного образования будут реализовываться с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

Ранее колледж прошел аккредитацию Центров проведения демонстрационного экзамена по двум компетенциям. Это позволит выпускникам, прошедшим демонстрационный экзамен, получать Паспорт компетенций (Skills Passport). Они также будут внесены в международную информационную систему Competition Information System (CIS), в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется ведущим предприятиям – работодателям для осуществления поиска и подбора кадров.

Отметим, гранты на создание современных мастерских техникумы и колледжи края получают третий год подряд. В этом году помимо педагогического колледжа оборудуют классы в Комсомольском колледже технологий и сервиса и Хабаровском промышленно-экономическом техникуме. Всего до конца года оборудуют 14 мастерских. В следующем году государственную поддержку получат еще четыре учреждения профобразования. 146,3 млн рублей распределят между Хабаровским дорожно-строительным техникумом, Хабаровским колледжем водного транспорта и промышленности, Хорским агропромышленным техникумом и Губернаторским авиастроительным колледжем.