Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских

Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских

В Хабаровском педагогическом колледже завершено оснащение четырех учебных мастерских, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.

Теперь здесь будут учить педагогов по мировым стандартам WorldSkills. Оборудование классов стало возможным благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета учреждению образования была выделена субсидия в размере 12 млн рублей.

Теперь в педколледже есть новые классы для тренировки практических навыков воспитателей детских садов, учителей начальных классов, школьных учителей музыки, а также преподавателей технологии. Мастерские оснащены интерактивными и программными комплексами, цифровыми лабораториями и другим современным компьютерным оборудованием.

Открытие новых учебных кабинетов позволит расширить число программ профессиональной подготовки, а также внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике WorldSkills. В свою очередь, программы дополнительного образования будут реализовываться с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 

Ранее колледж прошел аккредитацию Центров проведения демонстрационного экзамена по двум компетенциям. Это позволит выпускникам, прошедшим демонстрационный экзамен, получать Паспорт компетенций (Skills Passport). Они также будут внесены в международную информационную систему Competition Information System (CIS), в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется ведущим предприятиям – работодателям для осуществления поиска и подбора кадров.

Отметим, гранты на создание современных мастерских техникумы и колледжи края получают третий год подряд. В этом году помимо педагогического колледжа оборудуют классы в Комсомольском колледже технологий и сервиса и Хабаровском промышленно-экономическом техникуме. Всего до конца года оборудуют 14 мастерских. В следующем году государственную поддержку получат еще четыре учреждения профобразования. 146,3 млн рублей распределят между Хабаровским дорожно-строительным техникумом, Хабаровским колледжем водного транспорта и промышленности, Хорским агропромышленным техникумом и Губернаторским авиастроительным колледжем.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником
В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до 2023 года направят более 1 млрд рублей
В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до
Тамбовские школы получат новые автобусы
Тамбовские школы получат новые автобусы
Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских
Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских
6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету
6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету
«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея
«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея
От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры вдохновлялись литературой
От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули
На каком основании? Эксперт оценил позицию DEA по "Северному потоку-2"
На каком основании? Эксперт оценил позицию DEA по "Северному потоку-2"
Помощь призывникам в получении военного билета 2020
Помощь призывникам в получении военного билета 2020
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как спасала брата-зека
"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля
Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями

Еще по теме

В Тамбовском педколледже начали работу четыре современные мастерские
Череповецкий химико-технологический колледж откроет в 2021 году 4 мастерские по стандартам WorldSkills
В рамках нацпроекта «Образование» модернизируют мастерские в учреждениях СПО Курганской области, Дагестана и Карелии
В российских регионах продолжают обустраивать мастерские по мировым стандартам Ворлдскиллс