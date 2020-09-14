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Бумажная свадьба! Джастин и Хейли Бибер отмечают годовщину

Бумажная свадьба! Джастин и Хейли Бибер отмечают годовщину

Ровно два года назад Джастин (Justin Bieber) и Хейли Бибер (Hailey Bieber) поженились. Сегодня знаменитости праздную два года совместной жизни в качестве мужа и жены. Разделить счастливый день они решили и с подписчиками. В социальных сетях супруги поделилась воспоминаниями.


«Сегодня у нас 2 года с Хейли. Целую, обнимаю»,


— подписал Джастин милый ролик, где Хейли поет под песню Never Call Me.
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2 years today @haileybieber .. xoxo 😘

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Отметить годовщину семья решила пикником. Во дворе своего дома Джастин и Бибер разложили плед, принесли сладости и еду. Молодая пара наслаждалась компанией друг с другом.




Поздравили с годовщиной знаменитостей поклонники и друзья. Например, известный стилист Мейв Рейли (Maeve Reilly) у себя в Instagram написала:

«Со второй годовщиной моих прекрасных друзей! Для меня было честью наблюдать, как разворачивается ваша любовная история. Я люблю вас обоих».

Напомним, Джастин и Хейли поженились 13 сентября в 2018 году в Нью-Йорке. Несмотря на то, что узами брака пара связала себя тайно, торжество состоялось 30 сентября 2019 года. На нем присутствовали близкие и друзья супругов. Свадьба обошлась паре в миллион долларов.

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По материалам: popcake.tv

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