Чонгук оттоптал ногу Тэхену

Лидия Мартынова

Жизнь популярных к-поп айдолов не так проста, как кажется на первый взгляд. Чтобы добиться новых высот, им приходится постоянно репетировать, тренироваться и улучшать свои навыки. Но и во время этого музыкантам бывает сложно. Например, участники южнокорейской к-поп группы BTS причиняют боль друг другу.

АРМИ создали забавный ролик, на котором видно, как Чонгук (Jungkook) несколько раз во время танцев наступает на ногу Тэхену (Taehyung). Однако айдол не подает виду, что ему больно. Ви продолжает танцевать. Настоящий профессионал!

Поклонников позабавил этот ролик. В комментариях они жалели Тэхена и отмечали, что никогда не пойдут танцевать с Чонгуком.

«Мне жаль Ви», «Оттоптал все ноги», «Боюсь представить, как он будет танцевать медляки с девушками», «Почему мне так смешно?», «Еще на белые кроссовки. Я бы убила»,

— комментируют пользователи сети.

Будем надеяться, что айдолы уже привыкли к таким ситуациям и не обращают на это внимание.

А тебе приходилось когда-нибудь сталкиваться с «неопытными танцорами»? Рассказывай в комментариях.

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