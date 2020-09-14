Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чонгук оттоптал ногу Тэхену

Чонгук оттоптал ногу Тэхену

Жизнь популярных к-поп айдолов не так проста, как кажется на первый взгляд. Чтобы добиться новых высот, им приходится постоянно репетировать, тренироваться и улучшать свои навыки. Но и во время этого музыкантам бывает сложно. Например, участники южнокорейской к-поп группы BTS причиняют боль друг другу.


АРМИ создали забавный ролик, на котором видно, как Чонгук (Jungkook) несколько раз во время танцев наступает на ногу Тэхену (Taehyung). Однако айдол не подает виду, что ему больно. Ви продолжает танцевать. Настоящий профессионал!


View this post on Instagram

A never ending saga 😂

A post shared by BTS official (@bts.0fficials) on

Поклонников позабавил этот ролик. В комментариях они жалели Тэхена и отмечали, что никогда не пойдут танцевать с Чонгуком.

«Мне жаль Ви», «Оттоптал все ноги», «Боюсь представить, как он будет танцевать медляки с девушками», «Почему мне так смешно?», «Еще на белые кроссовки. Я бы убила»,

— комментируют пользователи сети.

Будем надеяться, что айдолы уже привыкли к таким ситуациям и не обращают на это внимание.

А тебе приходилось когда-нибудь сталкиваться с «неопытными танцорами»? Рассказывай в комментариях.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Чонгук оттоптал ногу Тэхену
Чонгук оттоптал ногу Тэхену
BP: Эра нефти завершилась
BP: Эра нефти завершилась
Официант 5-звездочного отеля в Турции изнасиловал российскую школьницу
Официант 5-звездочного отеля в Турции изнасиловал российскую школьницу
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
В столице Камбоджи найден каменный лев
В столице Камбоджи найден каменный лев
Угроза заражения коронавирусом в России остается, заявил Мишустин
Угроза заражения коронавирусом в России остается, заявил Мишустин
Официальный курс евро на вторник снизился до 88,58 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился до 88,58 рубля
Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и другие звезды повеселились на 50-летии Армана Давлетьярова
Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и другие звезды
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назвал топ-100 лучших колледжей страны
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назвал топ-100
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля
Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского
На Камчатке победу на выборах одержал врио губернатора Владимир Солодов
На Камчатке победу на выборах одержал врио губернатора Владимир
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в

Еще по теме

Смешно! Чонгук испортил фото Тэхёну
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
«Я смущен»: RM из BTS раскрыл неудобную тайну Тэхена из TXT
АРМИ взволнованы! Похудевший Чонгук напугал поклонников