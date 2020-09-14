ЦИК России подвел предварительные итоги выборов

Влада Некрасова

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. В первую очередь — выборов губернаторов.

В Татарстане лидирует Рустам Минниханов (более 88%), в Камчатском крае — Владимир Солодов (80,41%), в Краснодарском — Вениамин Кондратьев (84,45%), в Пермском — Дмитрий Махонин (76,02%). В Архангельской области лидирует Александр Цыбульский (70%), в Брянской — Александр Богомаз (73,99%), в Иркутской — Игорь Кобзев с 60,70 процента голосов.

На выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко (83,41%), в Пензенской области побеждает Иван Белозерцев (83,73%), в Ростовской — Василий Голубев (69,39%), в Смоленской — Алексей Островский (65,03%) в Тамбовской — Александр Никитин (91%).

В ЕАО губернатором выбран Ростислав Гольдштейн (82,5%), в Коми — Владимир Уйба (79,36%), в Чувашии — Олег Николаев (82,23%), в Калужской области — Владислав Шапша (84%), в Севастополе — Михаил Развожаев (82%).

Что касается довыборов в Госдуму, в Ярославской области лидирует Андрей Коваленко (40,91%), в Курской — Алексей Золотарев (60,22%), в Татарстане — Олег Морозов (86,85%), в Пензенской области — Александр Самокутяев (76,13%).

Большей частью среди победителей представители «Единой России»